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- Ожидали, что Шипулин вернется?
- Я никаких прогнозов по поводу возвращения Антона не делал. Да и сам он давал понять, что ему нужно немного отдохнуть психологически и функционально. Поэтому мы просто ждали его решения, и, конечно, нас оно порадовало.

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Батя в здании! Шипулин вернулся, но ему будет тяжело

Присутствие Антона придаст большей уверенности нашей эстафетной команде. Это опытный боец. Хочется пожелать ему побыстрее набрать кондиции для выступления на этапах Кубка мира.

- Если честно, знали о его решении заранее?
- Ничего не знал. Я как-то в инстаграме ошибочно написал, что Антон будет готовиться к сезону индивидуально. На что он мне ответил, что еще не принял решения. Мне даже пришлось в фейсбуке опровержение писать.

- Когда Шипулин присоединится к команде?
- Это произойдет через несколько дней. Антон присоединится к команде на сборе в Австрии. Хотя Шипулин будет работать по индивидуальной программе, но присутствие лидера добавит и ребятам настроения.

- В каком сейчас состоянии Шипулин?
- Я не хотел надоедать Антону с лишними расспросами. Но все это время следил за его подготовкой. Знаю, что он тренировался в Екатеринбурге, затем провел сбор на Кипре с Александром Легковым. Там они уделяли много времени аэробике, это помогает заложить фундамент. Нет задачи форсировать форму. Думаю, Шипулин будет выходить на пик формы на январских и февральских этапах Кубка мира.

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