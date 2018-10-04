- Ожидали, что Шипулин вернется?

- Я никаких прогнозов по поводу возвращения Антона не делал. Да и сам он давал понять, что ему нужно немного отдохнуть психологически и функционально. Поэтому мы просто ждали его решения, и, конечно, нас оно порадовало.

Присутствие Антона придаст большей уверенности нашей эстафетной команде. Это опытный боец. Хочется пожелать ему побыстрее набрать кондиции для выступления на этапах Кубка мира.

- Если честно, знали о его решении заранее?

- Ничего не знал. Я как-то в инстаграме ошибочно написал, что Антон будет готовиться к сезону индивидуально. На что он мне ответил, что еще не принял решения. Мне даже пришлось в фейсбуке опровержение писать.

- Когда Шипулин присоединится к команде?

- Это произойдет через несколько дней. Антон присоединится к команде на сборе в Австрии. Хотя Шипулин будет работать по индивидуальной программе, но присутствие лидера добавит и ребятам настроения.

- В каком сейчас состоянии Шипулин?

- Я не хотел надоедать Антону с лишними расспросами. Но все это время следил за его подготовкой. Знаю, что он тренировался в Екатеринбурге, затем провел сбор на Кипре с Александром Легковым. Там они уделяли много времени аэробике, это помогает заложить фундамент. Нет задачи форсировать форму. Думаю, Шипулин будет выходить на пик формы на январских и февральских этапах Кубка мира.