Героическая Домрачева, скандальная Россия и уход Шипулина. Итоги года в биатлоне

Биатлон 29 декабря 2018 15:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Все, чем запомнился 2018-й биатлонный год.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

Конечно же Олимпиада. К сожалению, Международный олимпийский комитет (МОК) сделал все, чтобы для российских биатлонистов Игры даже не начинались, но биатлонный мир на нас не замыкается. В Пхенчхан поехало четверо наших: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. К ним у комиссии МОК по допуску вопросов не было.

Разумеется, в таком составе рассчитывать на медали было просто глупо. Но и настолько откровенного провала мы не ожидали. Места в третьем-четвертом десятке по итогам личных гонок и девятое – по итогам смешанной эстафеты. В Пхенчхане наши биатлонисты окончательно разругались с тренерами и на всю страну об этом заявили.

Но у других стран было все в порядке. Мартен Фуркад стал пятикратным олимпийским чемпионом, выиграв масс-старт, пасьют и смешанную эстафету. Анастасия Кузьмина Взяла два серебра и золото. Лаура Дальмайер выиграла спринт и пасьют, Арнд Пайффер – гонку на 10 км у мужчин.

Одно из ярчайших событий Олимпиады-2018 – золото женской сборной Белоруссии в эстафете. Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева выдали идеальную стрельбу, задержались в тройке лидеров и зарешали на последнем этапе.

ГЕРОЙ ГОДА

Глобально у Дарьи Домрачевой не очень-то получился сезон. Лишь третье место в общем зачете Кубка мира и всего две награды в Пхенчхане-2018. Зато какие! Серебро в масс-старте, которое могло бы вполне трансформироваться в медаль более высокого достоинства, если бы не блестящее выступление Анастасии Кузьминой, и золото в эстафете, которое стало для нее четвертым в карьере.

Таким образом, Дарья стала первой в истории биатлонисткой, завоевавшей больше трех золотых олимпийских медалей. Минувший сезон стал для нее последним в карьере. 32-летняя спортсменка завершила его ударно – победив в двух гонках на заключительном этапе в Тюмени.

Сегодня она в последний раз вышла на трассу вместе со своим мужем – Уле-Айнаром Бьорндаленом – в Рождественской гонке звезд в Гельзенкирхене.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Сборная Швеции по биатлону дала огня на Олимпиаде. Не зря шведский биатлонный союз до последнего боролся за право Вольфганга Пихлера поехать в Пхенчхан. Туда его не хотел пускать МОК, потому что четыре года назад он был тренером женской сборной России, которая вовсю подозревается в допинговых махинациях. В итоге, аккреду для немца выбили и в Корею он приехал, что показать всем – что такое настоящий триумф.

Его команда, по сути, сплошной детский сад и ноунеймы, которые не поражали воображение своими результатами на Кубке мира. Однако на главном старте, когда всех фаворитов прибивала ответственность, ребята в желтых комбезах выходили, закрывали мишени и рвали пелотон ходом.

И если серебро Себастьяна Самуэльссона в пасьюте могло быть воспринято как случайность, то гроссмейстерская победа 23-летней Ханны Эберг в индивидуалке – явно была плодами работы Пихлера.

Ну а самым ярким образом они проявились в эстафетах, где женщины стали вторыми вслед за белорусками, а мужчины опрокинули всех: норвежцев, немцев и французов.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ РОССИЯ?

Скандалами, склоками и полной неразберихой, которая творилась в Союзе биатлонистов России (СБР). Предыдущее руководство во главе с Александром Кравцовым полностью себя дискредитировало. Тренерский штаб убил спортсменов нагрузками, из-за чего первого подиума на Кубке мира пришлось ждать два месяца, а женская команда погрязла в интригах и полностью развалилась, так ни разу и не заехав в топ-3 за весь сезон.

Говорили о тюменском блате, слабой методической подготовке тренеров и прочих трудностях. Логично, что в таких условиях лучше всего себя чувствовали биатлонисты, которые готовились к сезону самостоятельно: Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин. На Олимпиаде у них была бы возможность побороться за высокие места, если бы их туда пустили. По крайней мере, так они говорят сами.

В межсезонье наш биатлон радикально обновился. Пришел новый состав СБР, другие тренеры со своими методиками и правилами отбора. Из-за этого поменялись и сборные команды. Там теперь полно ребят, о которых неискушенные любители биатлона ничего не знали.

Стало лучше. У мужчин в безоговорочного топа вырос Александр Логинов – он тащит сборную на себе. Наши девушки теперь великолепно стреляют, но все так же медленно бегут. Впрочем, резервы есть. Как есть и первый подиум за два с половиной года – постаралась Екатерина Юрлова.

Сейчас закончилась «Ижевская винтовка». После нее состав сборных радикально обновится. Теперь пассажиры в национальных командах задерживаться не будут.

А еще Шипулин завершил карьеру. Полгода он думал – стоит ли продолжать. Его убедили, что нужно, но у самого Антона желания, похоже, не было. Он съездил на пару сборов, собирался вроде как поехать на «Ижевку», но потом случились маски-шоу в Австрии, после которых желание вариться в этом котле отпало окончательно. Демотивированный Шипулин ушел, оставив после себя золотой шлейф и некоторое недоумение.