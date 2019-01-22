Наталья Сорокина: Инстаграм, как у Бузовой – неплохо, но будем реалистами

Биатлон 22 января 2019 10:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Медалистка чемпионата мира, победительница этапов Кубка мира Наталья Сорокина (Гусева) вспомнила двойную победу российских команд в эстафетах на этапе Кубка мира в 2006 году, назвала причины неудач россиян в Рупольдинге и рассказала о своем увлечении соцсетями.

«НОЙНЕР ДВАЖДЫ ПРОМАХНУЛАСЬ, И У НАС ПОЯВИЛСЯ ШАНС»

- На этапе в Оберхофе российские биатлонисты выиграли две эстафеты в один день. Это случилось во второй раз в истории, к первому вы имели непосредственное отношение.

- Так и было. Хохфильцен, декабрь 2006-го. Тренеры решили выставить экспериментальный состав, объявили участниц эстафеты на вечернем собрании. Первой должна бежать Аня Богалий, дальше – Ольга Анисимова, Ирина Мальгина, я завершала.

- Почему такой состав, ведь в команде были более опытные девушки?

- Даже не знаю, чем руководствовался тренерский штаб, но по факту собрали всех неудачниц спринтерской гонки, тех, кто хуже всех стрелял. После объявления состава, мы посмеялись, а в результате прибежали на первое место.

Этап в Хохфильцене складывался неудачно - ни одной медали. И тут такое доверие. Возможно, это нас сплотило. После собрания вчетвером пошли в свою гостиницу, по дороге как-то хорошо поболтали, раскрепостились.

- Как складывалась гонка?

- У немок была очень сильная команда: Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер, Кати Вильхельм. Немки и стали нашими главными соперницами. После первых двух этапов мы проигрывали порядка 45 секунд. Нойнер в индивидуалках обычно нам привозила минуту, поэтому Ире Мальгиной пришлось тяжелее всех. Но немка зашла на два штрафных круга и дала нам шанс, а Ира обошлась доппатронами.

Финишировали они вместе, мы с Кати Вильхельм одновременно приняли эстафету. Перед этим, пока готовились, я на Кати посмотрела: мол, сейчас поборемся, но она даже на меня не взглянула.

- Какую тактику выбрали?

- Мне помогло, что был большой отрыв от третьего места – около минуты, это успокаивало. Подумала: «Главное – хорошо отстрелять, а там будет видно». На лежке обе выбили из пяти пять, на стойке, я смазала второй выстрел, Кати – третий, но обе использовали по одному доппатрону. На трассе старалась держаться за ней, знала, что впереди два продолжительных спуска. Решила на одном этих спусков атаковать, видела, что у меня лыжи работают лучше. Так и получилось – на финише вышла вперед и победу не отдала.

- Слышали поддержку коллег по команде, болельщиков?

- Слышала и видела: почти весь персонал команды бежал вдоль трассы, кричали: «По внутреннему радиусу обходи!», заметила в руках у Кати Юрьевой российский флаг.

Открою один секрет. Во время тренировок всегда внимательно следила за ведущими биатлонистками, старалась копировать их технику. Пробовала всякие варианты – подходит мне или нет. В Хохфильцене как раз каталась за Катей, копируя ее манеру, и получилось, что победила ее же оружием.

- Что происходило после финиша?

- Девчонки меня зацеловали, Кати похлопала по спине и показала большой палец: мол, хорошая получилась гонка. Затем мы взяли большой флаг, сделали коллективное фото вместе с тренерами – Валерием Польховским и Сан Санычем Селифоновым.

- За ребят поболели?

- Не помню, пошли ли мы на трассу или трансляцию смотрели. А так я всегда ходила поддержать ребят, и при мне они часто брали медали. Еще шутила: «Я ваш талисман, возите меня на все этапы».

Вечером собрание команды прошло в прекрасной обстановке. Нас и ребят еще раз поздравили с победой, но при этом тренеры отметили, что расслабляться нельзя. Потом пошли пить чай. Чего покрепче? Нет, мы даже не ходили на традиционные вечеринки, которые проходят после окончания этапа, хотя там биатлонисты сбрасывают напряжение по полной.

«ПРИЯТНО, ЧТО ПРО НАС ВСПОМНИЛИ»

- Перенесемся в наше время. Когда смотрели трансляции из Оберхофа, сразу вспомнили золотой дубль в Хохфильцене?

- Даже не вспомнила, пока во время трансляции не сказали про это. Прошло немало времени, забылось. Но было приятно, что про нас упомянули.

- Сейчас девушки выиграли, применив вашу тактику: чистая стрельба, уверенный ход.

- Да, можно проводить аналогии. Но все-таки у нас была более опытная команда, а сейчас только Катю Юрлову можно назвать опытным бойцом. Остальные – дебютантки Кубка мира. Думаю, из-за этого их победа более ценна, что ли.

- Но у вас в соперницах были такие звезды, у нынешних с этим попроще.

- Согласна. В этом плюс нашей победы. Но девчонки все равно молодцы!

- Что случилось в Рупольдинге?

- Мне кажется, начался небольшой спад. Середина сезона – ребята уже «наелись». И надо учитывать, что в Рупольдинге трасса намного сложнее, чем в Оберхофе – там много подъемов, спусков, где можно передохнуть. В Рупольдинге много равнинных участков, отдыхать нельзя, приходится все время работать ногами. Из-за этого мышцы быстро закисляются.

- В прошлом году вы сказали, что наш биатлон спасет только Владимир Драчев. Прошло полсезона, ваше мнение о работе нового руководства СБР.

- Из всех претендентов кандидатура Владимира Драчева выглядела самой предпочтительной. Положительные сдвиги есть, хотя пока и не такие грандиозные. Смотрите, как болели девчонки за ребят в Оберхофе! В наше время тоже такое было, а затем как-то эта атмосфера из сборной ушла. Сборы стали проводить раздельно, девочек от ребят отделили, пропал контакт.

Нынешнее руководство СБР работает с теми же спортсменами, которые у нас есть. Новые спортсмены с другой планеты к нам не прилетят.

В свое время мы потеряли молодое поколение, потеряли преемственность. Ольга Зайцева тянула на себе команду несколько лет, но и для нее настало время уходить, а другого такого лидера у нас не нашлось. Мы начинаем новый этап в развитии биатлона, нужно время. Мне нравится, как девчонки и ребята борются.

«ОТДЫХАЛА В СОЧИ, НО В ТУРЦИИ НЕ ХУЖЕ»

- Чем сейчас занимаетесь?

- Мой декретный период подходит к концу. Дочке Настя три года, ходит в садик, в различные кружки. Я посещаю фитнес, а летом с дочкой занимаемся на стадионе. У нас в Мытищах хороший стадион рядом с домом. Спорт ей нравится, занимается в охотку, но не принуждаем. Муж Денис - журналист, работает в «Собеседнике». Я взяла его фамилию. Понемногу начинаю подыскивать работу.

- В сентябре вы отдыхали в Сочи, в Олимпийском парке. Почему выбрали это место?

- Муж там работал в это время, мы решили совместить. Там хорошие условия, в том числе, и для занятий спортом. Но вообще, там дороговато, за эти деньги можно ничуть не хуже отдохнуть в Турции.

- Знаю, что вы недавно освоили инстаграм…

- Да, сейчас я активна в соцсетях, читаю, слежу за знакомыми, друзьями, в курсе, что у них происходит. Расширяю круг общения.

- Сколько у вас подписчиков в инстаграме?

- Четыре тысячи двести. Хочется, конечно, побольше.

- До Ольги Бузовой пока далековато…

- Конечно, не отказалась бы от аудитории Бузовой, но давайте будет реалистами. Хотя, если пойду в «Дом-2», могу серьезно сократить отрыв, - смеется Наталья.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Наталья СОРОКИНА (ГУСЕВА)

Родилась 2 сентября 1982 года в г. Тихвин (Ленинградская область).

Бронзовая медалистка чемпионата мира-2007, двукратная победительница этапов Кубка мира.

КУБОК МИРА. 6-й ЭТАП. АНТХОЛЬЦ (ИТАЛИЯ)

24 января женщина (спринт) 16.30

25 января мужчины (спринт) 16.30

26 января женщины (гонка преследования) 15.30

26 января мужчины (гонка преследования) 17.30

27 января женщины (масс-старт) 14.45

27 января мужчины (масс-старт) 17.30

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины. Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной).

Женщины. Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Евгения Павлова (запасная).