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Россия прервала черную серию в биатлоне, Большунов хорошо заработал на «Туре», рекорд Роналду
11 января 08:00
автор: Дмитрий Кузнецов

Россия прервала черную серию в биатлоне, Большунов хорошо заработал на «Туре», рекорд Роналду

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Биатлонисты прервали серию из 43 гонок без медалей

Российские биатлонисты прервали безмедальную суперсерию, длившуюся на протяжении 43 гонок. В Оберхофе наша четверка - Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов – в блестящем стиле взяла золото в смешанной эстафете, опередив сборные Норвегии и Франции. В этой дисциплине первыми россияне не были четыре года.

Гонка началась для сборной России не слишком удачно. Кайшева промахнулась дважды на стрельбе лежа уже на первом рубеже, на стойке использовала еще один запасной патрон и в итоге отстала от лидеров на полминуты. Но Миронова свой этап прошла просто блестяще. Светлана закрыла все мишени и передала эстафету Логинову с преимуществом над соперницами почти в 8 секунд.

Мужчины на этот раз не подвели. И Логинов, И Латыпов промазали по два раза, но этого хватило, чтобы прийти к финишу в группе лидеров. В самом финишном створе Эдуард разобрался с Легрейдом, выиграв у норвежца 0,7 секунды. Черная серия гонок без медалей завершилась сразу золотым успехом.

Большунов выиграл «Тур де Ски» второй год подряд

Александр Большунов второй год подряд стал победителем «Тур де Ски». По итогам многодневки он заработал 92 400 евро. За 14 предыдущих лет только двум лыжникам удавалось выигрывать эту серию более одного раза, а дважды кряду - только четырехкратному олимпийскому чемпиону и единственному четырехкратному победителю «Тура» Дарио Колоньи.

Накануне швейцарец в заключительной гонке – знаменитом подъеме в гору в масс-старте на 10 км – был только 17-м. Первым к финишу пришел наш Денис Спицов, на 13,3 секунды опередивший Большунова и на 15,2 Мориса Манифика. В общем зачете «Тура» француз стал вторым, а Спицов – третьим. Далее за призерами расположились сразу четыре россиянина - Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Евгений Белов и Андрей Мельниченко. Замкнул восьмерку Колонья.

У женщин россиянок в первой тройке «на горе» не оказалось. Юлия Белорукова-Ступак финишировала четвертой, но сохранила второе место в общем зачете. Золото – у американки Джессики Диггинс, бронза досталась Эбба Андерссон. Шведка была первой в заключительной гонке, на 9,2 обогнав Диггинс.

Роналду повторил рекорд по голам

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 17-го тура серии А против «Сассуоло» (3:1) забил 759-й гол в карьере за клубы и сборную. Португалец, по данным ряда источников, повторил рекорд по количеству мячей бывшего форварда Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, установленный в период с 1931 по 1955 год. На два гола меньше у легендарного бразильца Пеле – 757.

Стоит заметить, что согласно другим данным Бицан забил более 800 мячей, а Короля Футбола обошел его соотечественник Ромарио с 772 голами.

«Спартак» берет голландца, продлевает ветеранов, возвращает бразильца

«Спартак» в последние дни развел контрактную активность. Красно-белые практически договорились о трансфере голландского опорника ПСВ Йоррита Хендрикса. 26-летнему полузащитнику осталось пройти медосмотр, и если со здоровьем игрока все будет нормально, то уже сегодня стороны могут официально объявить о переходе футболиста в московский клуб. Присоединиться к команде он может уже на первом сборе, который стартует на этой неделе.

Полузащитник Педро Роша вернется в «Спартак». Бразилец завершит выступления за «Фламенго» на правах аренды. В середине недели его ждут в Москве на медосмотр, а потом он вместе с командой полетит на сборы в Дубай. Пока, правда, неясно, будет ли Роша играть за красно-белых или ему подберут новый арендный вариант.

Вчера же стало известно, что «Спартак» продлил еще на год контракты с двумя ветеранами – 36-летними вратарем Артемом Ребровым и защитником Андреем Ещенко. А вот Остон Урунов, скорее всего, вернется в Уфу. Узбекский хавбек не смог занять место в основе за полгода нахождения в клубе, а количество легионеров в клубе придется сокращать.

Тем более, что москвичи ведут переговоры о возвращении еще одного голландского игрока – Квинси Промеса. Бывший лидер золотого «Спартака» вчера отличился в чемпионате Нидерландов за «Аякс». ПСВ вел 2:0 на 21-й минуте, но сначала Промес, а затем Энтони дважды поразили ворота команды из Эйндховена – 2:2. Хендрикс остался вне заявки ПСВ.

У СКА 4 поражения подряд, в «зеленом дерби» покер, перелом и сотрясение

В регулярном чемпионате КХЛ СКА проиграл четвертый матч подряд. На этот раз подопечные Валерия Брагина уступили в овертайме лидеру Запада ЦСКА – 2:3. Оба гола у питерцев на счету Кузьменко, который дважды выводил хозяев вперед. Москвичи отыгрывались благодаря шайбам Сергеева и Телегина. Победу команде Игоря Никитина принес бросок в девятку нападающего Окулова. В трех последних матчах против СКА он четырежды поразил ворота соперника.

В «зеленом дерби» в Уфе «Салават Юлаев» разгромил «Ак Барс» - 7:3. После двух периодов было равенство – 3:3, а в заключительной 20-минутке хозяева смяли соперника. Четвертая, победная шайба на счету финна Маннинена, а затем трижды кряду отличился его соотечественник Тему Хартикайнен, сделавший первый покер в КХЛ. Форвард догнал Эсу Пирнеса по количеству очков, набранных в одном регулярном чемпионате (50) – рекордному для финнов в КХЛ.

Игра вышла довольно грубой. Нападающему «Ак Барса» Глухову сломали нос после удара в голову. Он перестал появляться на площадке с третьего периода. Защитнику «Салавата» Алексееву в кровь разбили лицо клюшкой. А у уфимского форварда Кузьмина сотрясение мозга.

источник: «Советский спорт»
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