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ЦСКА вернулся к победам, в КХЛ забивают в меньшинстве, а у биатлонистов пропала скорость (видео)
14 января 06:00
автор: Антон Липкин

ЦСКА вернулся к победам, в КХЛ забивают в меньшинстве, а у биатлонистов пропала скорость (видео)

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

СТРЕЛЯЛИ ХОРОШО, БЕЖАЛИ ПЛОХО

После золота в смешанной эстафете есть надежда на то, что чудо в исполнении российских биатлонистов может повториться. Тем более, шестой этап Кубка мира, стартовавший в четверг, проходит там же – в Оберхофе. Но не в этот раз – в мужском спринте у России ни медалей, ни цветов. Но и провальными результаты не назовешь. Матвей Елисеев вполне мог претендовать хотя бы на участие в цветочной церемонии, но если со стрельбой проблем не возникло (десять точных выстрелов из десяти), то на дистанции он проиграл много – в итоге только десятое место.

«Мне кричали, все подсказывали, – сказал Елисеев. – Здесь вопросов нет. Но я отработал на максимуме. Может, даже больше, чем мог. Мне не за что себя упрекнуть.

В топ-20 из наших также попал Эдуард Латыпов (15-е место), к которому возникли претензии у тренеров.

«По Латыпову надо разбираться – акклиматизация, недостаточное восстановление, – сказал старший тренер Юрий Каминский. – Почему-то не пришел на массаж вчера. Претензий к нему больше, чем к акклиматизации. Дело не в проигрыше, а в том, что не показал то, на что готов. Немножко хуже ходом.

«+10 С «ЖАЛЬГИРИСОМ»

ЦСКА начал год в Евролиге с неожиданного поражения от «Басконии», которое прервало почти двухмесячную победную серию армейцев. Вернуться к победам удалось быстро. Вдвойне приятно, что это произошло в матче с принципиальным соперником – «Жальгирисом», который приехал в Москву со своей серией из шести побед.

Литовцы быстро отпустили хозяев в счете, а стоило им в начале третьей четверти сократить отставание до «–3», как по-прежнему действующие чемпионы Евролиги вновь включились, так что в концовке волноваться не пришлось – 83:73. У самого результативного игрока Майка Джеймса 21 очко.

Главный тренер Димитрис Итудис остался доволен: «Мы были энергичнее и следовали плану. Пусть и были некоторые провалы, но соперник набрал всего 73 очка, причем практически не получал хороших бросков. Мы доминировали на щитах, что для нас характерно, проявили свою оборонительную идентичность».

ЦСКА продолжает оставаться первым и ждет в пятницу в гости «Барселону». А «Жальгирис» отправится в Санкт-Петербург, где сыграет с «Зенитом», который накануне проиграл «Баварии» (80:82).

ДЕНЬ ГОЛОВ В МЕНЬШИНСТВЕ

В КХЛ состоялись три матча. «Авангард» дома споткнулся о «Торпедо», которое дважды забило в меньшинстве. У одного из двух капитанов «ястребов» Ильи Ковальчука очередное набранное очко и очередной минус в статистику полезности. Теперь у 37-летнего форварда 6 (3+3) очка в шести матчах. «Авангард» прервал серию из трех побед и сильно расстроил главного тренера Боба Хартли: «Не устроила отдача игроков, слишком много мудрили, много лишних решений принимали. Надо было играть проще. Если мы будем играть так, то победы никогда не добьемся».

Новую серию из побед придется начинать и «Спартаку». Команда Олега Знарка, не забивавшая меньше трех в этом году, осталась без голов в матче с «Автомобилистом», который не пропускает во втором матче подряд. Если с «Йокеритом» «сухарь» оформил Владислав Гросс, то в Москве – Якуб Коварж.

Наконец, «Нефтехимик» победил «Йокерит» (3:2 OT) и ушел с последнего места на Востоке.

источник: «Советский спорт»
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