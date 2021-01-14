ЦСКА вернулся к победам, в КХЛ забивают в меньшинстве, а у биатлонистов пропала скорость (видео)

СТРЕЛЯЛИ ХОРОШО, БЕЖАЛИ ПЛОХО

После золота в смешанной эстафете есть надежда на то, что чудо в исполнении российских биатлонистов может повториться. Тем более, шестой этап Кубка мира, стартовавший в четверг, проходит там же – в Оберхофе. Но не в этот раз – в мужском спринте у России ни медалей, ни цветов. Но и провальными результаты не назовешь. Матвей Елисеев вполне мог претендовать хотя бы на участие в цветочной церемонии, но если со стрельбой проблем не возникло (десять точных выстрелов из десяти), то на дистанции он проиграл много – в итоге только десятое место.

«Мне кричали, все подсказывали, – сказал Елисеев. – Здесь вопросов нет. Но я отработал на максимуме. Может, даже больше, чем мог. Мне не за что себя упрекнуть.

В топ-20 из наших также попал Эдуард Латыпов (15-е место), к которому возникли претензии у тренеров.

«По Латыпову надо разбираться – акклиматизация, недостаточное восстановление, – сказал старший тренер Юрий Каминский. – Почему-то не пришел на массаж вчера. Претензий к нему больше, чем к акклиматизации. Дело не в проигрыше, а в том, что не показал то, на что готов. Немножко хуже ходом.

«+10 С «ЖАЛЬГИРИСОМ»

ЦСКА начал год в Евролиге с неожиданного поражения от «Басконии», которое прервало почти двухмесячную победную серию армейцев. Вернуться к победам удалось быстро. Вдвойне приятно, что это произошло в матче с принципиальным соперником – «Жальгирисом», который приехал в Москву со своей серией из шести побед.