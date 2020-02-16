Девушка дня. Кто вдохновил Александра Логинова - Советский спорт
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16 февраля 2020 08:56Биатлон

Девушка дня. Кто вдохновил Александра Логинова

Мария Кручова – жена лидера российской мужской сборной России по биатлону Александра Логинова, который накануне выиграл спирнт на чемпионате мира.

Кручова в прошлом году завершила карьеру в сборной Украины и вышла замуж за россиянина.

Мария родилась в Тернополе. Спортсменка с 2011 года выступала за молодежную сборную Украины. Без значимых успехов. В 2017 году дебютировала во взрослой команде на этапе Кубка IBU. В ее активе в позапрошлом сезоне лишь одна медаль в одиночной смешанной эстафете.

Изначально украинские СМИ освещали роман Логиновой и Кручовой как «Украинская биатлонистка встречается с российским допингистом».

Отметим, что это второй брак Логинова. В 2014 году он женился на биатлонистке из Саратова Маргарите Яростовой, с которой расстался в 2016 году.

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