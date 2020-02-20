Девушка дня. Регина Ойя – надежда Эстонии в сингл-миксте

Регина Ойя – эстонская биатлонистка, о которой совсем недавно мало кто слышал.

Например, в прошлом сезоне она набрала на этапах Кубка мира 25 очков и заняла итоговое 68-е место. В начале нынешнего сезона ее также не видели в топ-20 личных гонок, а лучшим результатом стало для нее 27-е место в спринте в Аннси.

Мир узнал об Ойе 25 января, когда она вместе со своим партнером по сборной Рене Захной заняла второе место в сингл-миксте в Поклюйке. Сегодня на чемпионате мира в Антхольце эстонцы постараются повторить свой успех.

ФОТО: instagram.com/reginaoja/