Девушка дня. Регина Ойя – надежда Эстонии в сингл-миксте - Советский спорт
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20 февраля 2020 14:30Биатлон

Девушка дня. Регина Ойя – надежда Эстонии в сингл-миксте

Она побежит за свою страну на чемпионате мира по биатлону.

Регина Ойя – эстонская биатлонистка, о которой совсем недавно мало кто слышал.

Например, в прошлом сезоне она набрала на этапах Кубка мира 25 очков и заняла итоговое 68-е место. В начале нынешнего сезона ее также не видели в топ-20 личных гонок, а лучшим результатом стало для нее 27-е место в спринте в Аннси.

Мир узнал об Ойе 25 января, когда она вместе со своим партнером по сборной Рене Захной заняла второе место в сингл-миксте в Поклюйке. Сегодня на чемпионате мира в Антхольце эстонцы постараются повторить свой успех.

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ФОТО: instagram.com/reginaoja/

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