Девушка дня. Биатлонистка Валерия Васнецова

Сегодня в Минске стартует чемпионат Европы по биатлону. 22-летняя Валерия - самая юная участница турнира в составе сборной России. Девушка является двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @vasnetsova.lera 25 Янв 2020 в 2:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @vasnetsova.lera 20 Июн 2019 в 3:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @vasnetsova.lera 26 Авг 2018 в 11:15 PDT

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