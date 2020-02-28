Девушка дня. Виктория Сливко

В четверг сборная России стала серебряным призером в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Минске.
На втором этапе за российскую команду бежала Виктория Сливко. Для нее эта медаль стала четвертой на чемпионатах Европы. Два года назад она также завоевала серебро в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке, а в 2016 году в Тюмени выиграла сингл-микст. Сегодня Виктория – девушка дня на сайте «Советского спорта».
ФОТО: https://www.instagram.com/slivko_viktoria/
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