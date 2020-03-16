Девушка дня. Кайса Мякяряйнен завершила карьеру

В субботу трехкратная обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры. Перед этим она заняла четвертое место в гонке преследования на домашнем этапе в Контиолахти. Финская биатлонистка стартовала 18-й и остановилась в восьми секундах от подиума.
Мякяряйнен выступала в Кубке мира с сезона-2004/2005 и трижды побеждала в общем зачете (2011, 2014, 2018). Также у нее пять Малых хрустальных глобусов: в спринте (2014), гонках преследования (2011, 2014), индивидуальных гонках (2015) и масс-старте (2018).
Свое единственное золото на чемпионатах мира Мякяряйнен завоевала в 2011 году в Ханты-Мансийске в гонке преследования, перед этим она стала серебряным призером в спринте. На четырех других чемпионатах мира у нее еще четыре бронзы.
ФОТО: https://www.instagram.com/kaisamakarainen/
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