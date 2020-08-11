Девушка дня. Кайса Мякяряйнен приступила к тренерской работе

Чемпионка мира по биатлону Кайса Мякяряйнен стала тренером молодежной команды Вуокатти.

«В первые дни работы я задумывалась – а не стала ли я тренером слишком быстро? Но мне всегда хотелось попробовать себя вне трассы, поработать с другой стороны биатлона», – рассказала Мякяряйнен.

Мякяряйнен в этом году завершила карьеру спортсменки. Она выступала в Кубке мира с сезона-2004/2005 и трижды побеждала в общем зачете (2011, 2014, 2018). Также у нее пять Малых хрустальных глобусов: в спринте (2014), гонках преследования (2011, 2014), индивидуальных гонках (2015) и масс-старте (2018).

Свое единственное золото на чемпионатах мира Мякяряйнен завоевала в 2011 году в Ханты-Мансийске в гонке преследования, перед этим она стала серебряным призером в спринте. На четырех других чемпионатах мира у нее еще четыре бронзы.