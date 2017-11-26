«Просто так ребят ни за что лишают медалей и званий и мешают выступить на Играх – это безбожно. Там эти пробирки лежат три года, и неизвестно в каких условиях. Спустя 4 года там появляются какие-то царапины. Когда последний раз я царапал их? Я если бы хотел, не поцарапал так, как это сделали они», - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

«Как ведут себя конкуренты? Они знают, что с русскими шутить, не очень хорошо, так как мы можем ответить. От "друзей" мы иногда видим косые взгляды, но мы стараемся сохранять стойкость внутри команды и не показывать, что нас это подкосило. Но пока всех хорошо», - добавил биатлонист.