- Состояние у меня хорошее. Намного лучше, чем в Шушене было. Мы с тренером сделали хорошую работу, правильно, что мы туда съездили. Думаю, что на следующих гонках будет лучше. По крайней мере, ходом я доволен. Сегодня получил удовольствие. И хочу всех поздравить с открытием сезона. Ничего страшного, в принципе, что мы сегодня не заехали в призы. Думаю, что у нашей команды еще все впереди.

На стойке я увидел соперников. Понял, что если быстро закрою из пяти, то будет шанс. У меня быстро это прокрутилось в голове и мне помешало. Начал спешить. Не сделал два-три лишних вдоха, из-за этого пошли ошибки.

На последнем круге я чувствовал в себе силы, что надо выходить. Я отсиделся за французом Дестье примерно полкруга. Увидел, что он тоже не будет вырываться. Предпринял попытку от него оторваться. Сначала был небольшой просвет, но потом он снова меня догнал. На финише уже разбирались вдвоем, - приводит слова Шипулина пресс-служба СБР.