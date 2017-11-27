- России грозит отстранение от Олимпиады. Это кампания, замешанная на политике, или дыма без огня не бывает?

- Отвечу так. Да, дыма без огня действительно не бывает. Вспомните, был сначала допинг у Пылевой. Собственно, я об этом в своей книге еще писал. Дальше последовали проколы Ахатовой, Юрьевой и Ярошенко. И ведь я бил тревогу, выступая с трибуны олимпийского комитета России. Стучал кулаком по столу: давайте задумаемся, давайте наказывать тех, кто употребляет запрещенные препараты и несет за это ответственность. Не сработало. И еще девять-десять лет назад я подчеркивал: однажды мы, Россия, опозоримся на весь мир.



С другой стороны, в этой ситуации есть и политический подтекст. Все началось с того, что Россия показала зубы в Сирии. А США это не понравилось. Ну а Штаты плюс Германия являются основными спонсорами МОКа. В итоге они раздули скандал. Повторюсь: политическая составляющая присутствует, хотя к сегодняшним реалиям привело и безграмотное отношение. Допустят ли Россию к Пхенчхану-2018? Нет никаких оснований для запрета участия. Ни в Олимпийской хартии, ни где-либо еще.



Кстати, вы знаете, что победу России в общем медальном зачете Сочи я предсказал за пару месяцев до старта Игр? Между прочим, меня за это лишили статуса почетного олимпийских соревнований. Потому что с одним условием предсказал: после Олимпиады у нас неизбежно возникнут проблемы. Имею в виду допинг, - цитирует Тихонова «Прессбол».

Напомним, МОК примет решение по поводу участия России в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане 5 декабря.