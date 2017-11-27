В связи с дисквалификацией российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой в медальном зачете Олимпиады в Сочи произошли изменения.

Напомним, что Вилухина была серебряным призером спринта. Золото завоевала словачка Анастасия Кузьмина. Теперь же серебро перейдет к украинке Вите Семеренко. Бронзу получит итальянка Карин Оберхофер, которая ранее была четвертой.

Также в связи с дисквалификацией Вилухиной и Романовой сборная России лишилась и серебра в женской эстафете. Выиграла ее, напомним, сборная Украины. С третьего места на второе переместилась сборная Норвегии. Бронзу же получит сборная Чехии, которая ранее была четвертой.

Напомним также, что Вилухина и Романова были пожизненно дисквалифицированы МОК, а их результаты на Играх в Сочи аннулированы.