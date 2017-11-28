V4x3 m 1511868815932
Дневник Родченкова. Из-за него у россиян отбирают медали

«В связи с непрекращающимся бездоказательным террором в адрес наших спортсменов, а также лишением сборной России двух заслуженных в честной борьбе серебряных медалей по биатлону на Олимпиаде в Сочи, я, как бывший глава СБР, хочу заявить следующее: команда была чистая, я в этом уверен. Абсолютно. На 150%. Мы проверяли своих спортсменов в разы больше, чем все антидопинговые службы вместе взятые», - приводит слова Прохорова ТАСС.

Ранее стало известно, что МОК аннулировал результаты биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Таким образом, сборная России лишилась еще двух серебряных медалей – в спринте и женской эстафете. Полностью изменившуюся таблицу медалей можно увидеть здесь.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.