Напомним, что российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсменки дисквалифицированы пожизненно. Их результаты на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.

«Если будет доказано, что в России существовала система применения допинга и все российские спортсмены в Сочи получили от этого преимущество, то россиян не нужно допускать на Игры в Пхёнчхане. Если же речь идёт лишь о нескольких спортсменах, то и наказывать нужно только их, а не всю сборную. Я читал доклад Макларена, но уже никто не помнит, что было правильным, а что нет. Я считаю ошибкой то, что всё внимание в данной ситуации нацелено на Россию. У России нет монополии на допинг», - приводит слова Фуркада AFP.