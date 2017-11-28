Немецкий специалист Вольфганг Пихлер уверен в том, что ни Яна Романова, ни Ольга Зайцева «не занимались никакими манипуляциями» с допингом.

- Что могу сказать по ситуации, что она, безусловно, политическая. Не могу говорить за всех трех спортсменок, поскольку Вилухина тренировалась перед Играми в Сочи не с моей командой. Но я абсолютно уверен в том, что ни Романова, ни Зайцева не занимались никакими манипуляциями. Понятно, что ни один тренер не возьмет на себя ответственность за то, что могло происходить за его спиной, но мы провели вместе три года, три года я каждый день работал с командой и уверен в том, что говорю, - передает слова Пихлера «Р-Спорт».

Напомним, что Пихлер готовил женскую сборную России по биатлону к Олимпийским играм в Сочи.

В понедельник, 27 ноября, российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт МОК, Вилухина и Романова дисквалифицированы пожизненно. Их результаты на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.