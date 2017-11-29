«Мы не знаем, был ли допинг в тех пробах, с которыми проводились манипуляции. Я бы хотел, чтобы их (российских спортсменов) отстранили, потому что не доверяю им. Но проблема в том, что думая так, ты не имеешь доказательств. Потом будет сложно вернуть доверие.

Россияне нам не верят. Они считают, что шведы и норвежцы жульничают, потому что у нас лучше технологии. Они говорят, что мы изобрели ЭПО, и мы с такими талантливыми врачами можем сделать что угодно», - цитирует Ферри Expressen.

Напомним, 5 декабря МОК примет решение по поводу участия сборной России в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.