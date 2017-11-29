- Вита, какой была ваша реакция, когда узнали, что ваша бронза превращается в серебро?

- Сейчас все мысли – только о стартовавшем сезоне. Хочется насладиться биатлоном, компенсировать максимально те три упущенных спортивных года (из-за травмы и рождения сына). Никакой особенной реакции на решение МОК не было. Возможно, потому, что в отличие от сборной Чехии и Карин Оберхофер, мне все же удалось почувствовать вкус олимпийского подиума Сочи.



- Общаетесь с Ольгой Вилухиной?

- Мы не общались с Ольгой с тех пор, когда в последний раз виделись в сезоне 2013- 2014. Но вообще имею достаточно хорошую коммуникацию со многими российскими биатлонистами, в частности с Катей Юрловой: имеем сейчас много общего, кроме биатлона, например, маленьких детей, - цитирует Семеренко «Сегодня».

Напомним, что в понедельник, 27 ноября, российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт МОК, Вилухина и Романова дисквалифицированы пожизненно. Их результаты на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.

Вилухина была лишена серебра Олимпиады в спринте. Вита Семеренко, таким образом, вместо бронзовой медали получит серебряную. Бронза достанется итальянке Карин Оберхофер.