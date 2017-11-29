- Из-за череды допинг-скандалов сейчас обсуждается возможное отстранение команды России от Игр-2018. По-вашему, такое наказание было бы уместно?

- Я все же, с вашего позволения, не хотела бы по допингу акцентировать внимание на какой-то одной конкретной стране. Хотя понимаю, что сегодня это модно. Игра не по правилам, к большому сожалению, сегодня характерна далеко не только в спорте и далеко не только в России. Уважаемые, хочется, чтобы все было честнее и ответственнее!

Все без исключения, кто так или иначе имеет отношение к теме запрещенных препаратов в спорте, должны упорно работать над этой бедой! Мотивация очень простая: из-за подобных махинаций мы теряем уважение к спорту в целом, мы теряем лояльность наших болельщиков, - цитирует Семеренко «Сегодня».

Напомним, 5 декабря МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).