Биатлонист сборной России Антон Шипулин – о своем выступлении в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде, где он занял 15-е место.

– Сегодня не очень хорошо себя чувствовал, – приводит слова Шипулина официальный сайт СБР. – Не знаю, с чем это связано. Надеюсь, это последний такой день в этом сезоне.

На разминке я уже почувствовал, что что-то не так. Но такое бывает, когда на разминке тяжело, а на гонке становится более-менее нормально. Сегодня состояние не изменилось. С разминки я понял, что будет очень тяжело. Так и произошло.

Конечно, обидно. Я уже почувствовал себя хорошо в эстафете три дня назад. Сегодня не получил должного. Сейчас будем восстанавливаться до спринта и надеяться, что самочувствие само по себе выровняется.