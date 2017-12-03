На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялась женская гонка преследования.

Победу одержала немка Дениз Херманн, которая победила и в спринте. Второй стала француженка Жюстин Бреза. На третьем месте норвежка Марте Олсбю. Лучшей среди россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 11-е место.

Кубок мира по биатлону. Эстерсунд (Швеция)

Гонка преследования

Женщины

10 км

1. Дениз Херманн (Германия) 30:02,7 (2)

2. Жюстин Бреза (Франция) +25,8 (0)

3.Марте Олсбю (Норвегия) +48,0 (2)...

11. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) + 1.48,5 (2)...

27. Татьяна Акимова (Россия) + 3.01,9 (2)...

37. Виктория Сливко (Россия) + 3.17,7 (3)...

43. Светлана Миронова (Россия) + 3.41,4 (3)...

56. Дарья Виролайнен (Россия) + 5.56,3 (6)