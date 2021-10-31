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31 октября 22:23

Самуэльссон подверг критике МОК за проведение Олимпиады в Китае

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон подверг критике Международный олимпийский комитет (МОК) за проведению Олимпиады в Китае. Ранее представитель МОК Гунилла Линдберг заявила, что спортивное сообщество не может нести ответственность за проблемы страны, так как МОК – не политическая организация. При этом общественные организации обвиняют Китай в нарушении прав человека.

«Чего хочет добиться Линдберг? Навести мосты не получилось в 2008 году, и в этот раз не получится. Она не хуже меня знает. Возможно, МОК не обязан решать проблемы Китая, но именно МОК должен был гарантировать, чтобы проведение Игр не было доверено Китаю! С учетом вышесказанного, обратим внимание на два момента. Проведение Олимпийских игр в Китае требует обсуждения. Но это самое большое соревнование в карьере спортсменов, которые не могут отказаться от поездки на этот старт. МОК нас туда в какой-то степени подталкивает. Но необходимо гарантировать, что подобные страны в будущем не становились хозяевами Игр. Именно поэтому подобный комментарий Линдберга опасен!» - написал Саммуэльссон в своем твиттере.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: Twitter.com
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