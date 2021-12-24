Павел Ростовцев: Развивать биатлон надо всем вместе!

- Хотелось бы услышать экспертное мнение трехкратного чемпиона мира по биатлону о перспективах сборной России в Пекине.

- За полтора месяца до начала Игр могу с уверенностью утверждать, что они есть! И то, как провела наша сборная по биатлону этот декабрь, лишь подтверждает мою уверенность: в мужской, женской и смешанных эстафетах мы будем претендовать на медали. В личных гонках при хорошем стечении обстоятельств российские спортсмены также могут взойти на олимпийский пьедестал. Ведь что нас, болельщиков – как, впрочем, и руководителей - интересует прежде всего? Место на подиуме! Четвертое, восьмое или четырнадцатое место на Олимпийских играх, к сожалению, в России рассматривается как неудачное выступление.

- Согласитесь, что сезон у наших биатлонистов получился неровный. Как считаете, с этим ли связано решение тренерского штаба огласить имена олимпийского состава только в середине января? И кого видите основными лидерами у мужчин и у женщин?

- Сезон еще в полном разгаре. Прошел только первый триместр, несколько декабрьских этапов Кубка мира. Естественно, что по ним пока сложно делать выводы о готовности команды. Да, начало сезона действительно получилось неровным, но здорово, что после не самого удачного старта на первом этапе Кубка мира наши ребята не опустили руки и уже в Хохфильцене, а потом и в Анси прилично добавили. Всё это говорит о том, что у нашей сборной есть перспективы, есть готовность, и я очень надеюсь, что этот рост спортивного мастерства и спортивной формы продолжится и в январе.

Конечно, уже вырисовываются основные лидеры. Это Эдуард Латыпов, Александр Логинов, у женщин - Кристина Резцова. Сейчас очень важно проследить, как команда проведет новогодние праздники, как она восстановится после месяца тяжелых соревновательных нагрузок в декабре. А также какие выводы сделает и какую работу проведет после стартов в Швеции, Австрии и Франции.

Также сейчас очень важно не заболеть! Во время набора формы иммунитет у спортсмена, как правило, садится. Так что, хочется пожелать нашим биатлонистам, чтобы они по минимуму контактировали с окружающими людьми и бережно относились к своему здоровью. А то, что олимпийский состав команды будет определён только в середине января - это абсолютно нормально, потому что основной костяк все равно уже есть. У мужчин уже точно есть два-три человека, которые стопроцентно поедут в Пекин, по остальным спортсменам покажут январские этапы. В общем, ничего страшного в том, что тренерский состав назовет имена тех, кто поедет на Игры только в январе, я не вижу. Поймите, чудес не бывает. Спортсмены, которые будут проигрывать в январе, в феврале точно выиграть не смогут. Так что по итогам Кубка мира круг претендентов на олимпийские медали и будет определен.

- Вы планируете продолжить карьеру на посту советника губернатора Красноярского края. Чем будете заниматься, основные цели и задачи?

- Мы обсудили с Александром Викторовичем Уссом этот вопрос и решили, что должны сконцентрироваться на тех целях, которые сформулировал и поставил перед каждым субъектом Российской Федерации, в том числе и перед Красноярским краем, наш президент. В первую очередь, будем работать над увеличением количества людей, которые систематически занимаются спортом. Кроме того, необходимо заняться совершенствованием системы детско-юношеского спорта.

Вовлечение людей в систематические занятия спортом требуют серьезного межведомственного взаимодействия. Невозможно привлекать людей к этим занятиям без хорошей материальной базы. А поскольку за счет средств Министерства спорта мы не можем построить достаточного количества спортивных объектов, то должны использовать возможности, которые есть в других областях. В частности, при обустройстве общественных пространств. Потому как большая часть из них, на основании пожеланий жителей Красноярского края, содержат спортивную инфраструктуру. И зачастую муниципалитеты вопросы инфраструктуры общедоступных площадок и зон отдыха для занятий спортом, реализуют через программы Минстроя. Сегодня акцент в этой программе сделан именно на вовлечение пожилых людей в систематические занятия спортом. И без взаимодействия с советами ветеранов, органами соцзащиты, без вовлечения инвалидов, будет сложно решить эти вопросы.

Если мы говорим про детско-юношеский спорт, сегодня, в свете реализации закона о гармонизации спорта и образования, мы должны создать новые подходы, которые на федеральном уровне будут четко сформулированы и переданы в субъекты, для того, чтобы изменить эту систему к лучшему. Так, чтобы у нас появились тренеры-преподаватели, чтобы каждый ребенок имел возможность не только заниматься физической культурой в школе, но и во внеурочное время. Чтобы все дети имели возможность прийти в спортивные секции вне зависимости от их привязки к определенному ведомству. Конечно, у каждого - свои задачи, но спортивные школы, которые подчинены ведомству спорта, должны реализовывать спортивную подготовку и показывать спортивный результат. А в школах детишки просто должны иметь двигательную активность.

Так что мы должны разработать дополнительные программы спортивной подготовки, и это очень сложные документы. С одной стороны, они должны соответствовать образовательным стандартам, с другой стороны – стандартам спортивной подготовки. Впереди очень много работы. Важно скоординировать действия министерств спорта, образования, строительства, социальной политики и финансов.

- В Красноярске есть своя «Академия биатлона». Все ли на сегодняшний день получается, что запланировали, и охотно ли идут дети в биатлон?

- «Академия биатлона» в Красноярске появилась в 2006 году. За это время мы воспитали немало хороших спортсменов. Например, Евгения Устюгова, двукратного олимпийского чемпиона. А в 2019 году у нас появилась еще одна организация - спортивная школа, которая впоследствии была переименована также в «Академию биатлона», где развивают три вида спорта: лыжные гонки, биатлон и пулевую стрельбу. Синергия этих двух организаций должна дать в скором времени хорошие результаты. К сожалению, сегодня Красноярский край не может похвастаться кандидатами в олимпийскую сборную или спортсменами основного состава сборной команды страны. И для этого много причин. Но я уверен, что при качественной организации работы тренерского и административного штабов, и тех условиях, которые создает нам власть в лице губернатора, наши результаты совсем скоро станут другими. Поэтому очень надеемся, что сегодня и те, кто управляет биатлоном в Красноярском крае, и те, кто реализует эти программы в самое ближайшее подготовят такой резерв, который будет нас радовать, как в недалеком прошлом радовали Евгений Устюгов, Ольга Ромасько, Светлана Черноусова, ну и, конечно, Ольга Медведцева.

Традиции биатлона в Красноярске есть, и мы работаем над тем, чтобы сохранить их и приумножить.