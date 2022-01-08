Губерниев считает, что Бабиков и Цветков могут представлять Россию на Олимпиаде в Пекине

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил перспективы биатлонистов Антона Бабикова и Максима Цветкова выступить на Олимпийских играх в Пекине.

«Посмотрите, как прибавили Цветков с Бабиковым. Я не очень верил в Цветкова, но если он выступит блестяще, то это только в плюс. Вопрос в том, сколько человек поедет в Пекин. Если будет шесть человек, это один расклад. Если пять, то другой. Цветков не идеален, он четыре раза промазал в спринте. Завтра для него будет определяющий день, как и этап в Рупольдинге. Хотя совершенно очевидно, что Цветков и Бабиков активно стучатся в олимпийский автобус, который уезжает в Пекин. Все шансы есть у обоих», - приводит слова журналиста «РИА Новости».

Напомним, Цветков принимал участие в смешанной эстафете, пробежав первый этап и отправив в гонку Александра Поварницына одним из лидеров. В результате команда финишировала пятой.

Бабиков вместе с Кристиной Резцовой выиграл супермикст.

Накануне в спринте Антон занял шестое место, Максим с четырьмя промахами завершил гонку 52-м.