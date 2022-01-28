Тренер сборной России Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус в Пекине

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал тест на коронавирус в Пекине.

Как сообщает пресс-служба СБР, результат анализа - отрицательный.

Напомним, что после прилета в Пекин, Башкиров сдал положительный тест. Специалиста изолировали. Другие члены сборной продолжают подготовку к Олимпиаде.

Ранее коронавирусом заболел руководитель сервис-бригады Александра Печерский. Он остался в России и будет контактировать с подчиненными в удаленном формате.

Добавим, что 5 февраля на Олимпиаде состоится смешанная эстафета.