Тренер сборной России Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус в Пекине

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал тест на коронавирус в Пекине.
Как сообщает пресс-служба СБР, результат анализа - отрицательный.
Напомним, что после прилета в Пекин, Башкиров сдал положительный тест. Специалиста изолировали. Другие члены сборной продолжают подготовку к Олимпиаде.
Ранее коронавирусом заболел руководитель сервис-бригады Александра Печерский. Он остался в России и будет контактировать с подчиненными в удаленном формате.
Добавим, что 5 февраля на Олимпиаде состоится смешанная эстафета.
источник: Союз биатлонистов России (СБР)