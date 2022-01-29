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Шашилов, Васнецова и Казакевич прибыли в Пекин, но не принимали участия в тренировке

Вылет тренера и спортсменок из России был задержан по причине отсутствия всех необходимых документов
29 января 2022 11:42
автор: Александр Шульгин

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, а также две его подопечные - Валерия Васнецова и Ирина Казакевич прилетели в Пекин.

Как сообщает ТАСС, наставник и спортсменки не успели принять участия в утренней тренировке команды, поскольку к моменту ее начала еще не заселились в олимпийскую деревню.

Напомним, тренер с биатлонистками должны были вылететь еще 26 января вместе с остальной командой, однако у них на руках не оказалось документов, подтверждающих полный курс вакцинации от коронавируса или перенесение заболевания.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования биатлонистов откроет смешанная эстафета 5 числа.

источник: ТАСС
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