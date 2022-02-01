Фуркад заявил, что Йоханнес Бе является фаворитом на победу в Олимпиаде-2022

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поделился ожиданиями от Игр-2022 в Пекине.

По словам французского спортсмена, главным фаворитом на завоевание золотых медалей в личных гонках является норвежец Йоханнес Бе.

– Думаю, что сейчас Йоханнес набрал отличную форму, которую он ярко продемонстрировал на этапе Кубка мира в Антхольце. Однако стоит отметить, что Олимпиада – другое дело. Помню, что в начале сезона-2017/18 мы с Йоханнесом постоянно попадали на подиумы, но на Играх в спринтерской гонке нам не удалось попасть даже в призы. В любом случае Бе всегда будет фаворитом, – цитирует Фуркада Dagsavisen.

Добавим, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.