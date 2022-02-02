Стало известно, когда биатлонистка Буртасова прибудет в Пекин

Президент СБР Виктор Майгуров рассказал, когда Евгения Буртасова прилетит в Пекин для участия в Олимпийских играх.

Как сообщил «РИА Новости» руководитель отечественного биатлона, спортсменка, которая была вызвана для замены сдавшей положительный тест Валерии Васнецовой, прибудет в олимпийскую столицу 3 февраля.

Напомним, Васнецова прибыла в Пекин вместе с тренером Михаилом Шашиловым и Ириной Казакевич. Специалист и спортсменки не смогли вылететь с первой партией биатлонистов в связи с отсутствием необходимых документов для участия в Играх.

По прилете в китайскую столицу Валерия сдала положительный тест на коронавирус и отправилась на карантин.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.