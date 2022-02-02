Майгуров заявил, что российские биатлонисты должны справиться с эмоциями на Олимпиаде в Пекине

Президент СБР Виктор Майгуров прокомментировал психологическое состояние сборной России по биатлону накануне старта Олимпийских игр в Пекине.

«Для многих это первая Олимпиада, психологический настрой нужен правильный. Когда будет следующая Олимпиада, будет проще. Сейчас, я думаю, ребята и девчонки способны справиться со своими эмоциями», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, в состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Из женщин Россию представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Евгения Буртасова, заменившая сдавшую в Пекине положительный тест на коронавирус Валерию Васнецову.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования биатлонистов откроет смешанная эстафета 5 числа.