Хоккеистка сборной России заявила, что Олимпиаду в Пекине нужно было отменять

Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова недовольна атмосферой в Олимпийской деревне из-за постоянных тестов на коронавирус и заявила, что Игры в Пекине нужно было отменять или переносить.

«Из-за отмены занятий приходилось тренироваться в своем номере. У нас многие не катались, не имеют практики. Команде тяжело. На сегодняшней тренировке мы откровенно умирали. По ходу турнира должны раскататься. Хорошо, что формат турнира позволяет нам рассчитывать на удачный результат. Атмосфера Олимпиады? Игры в Сочи и турнир в Пекине - это небо и земля. Тут постоянные тесты, ожидание их результатов. Симптомов может не быть, а тест показывает наличие болезни. Постоянно сидим и трясемся из-за страха. Что лучше: Олимпиада в таких условиях или отмена соревнований? Учитывая нашу ситуацию, лучше было бы, если бы Игры перенесли», - приводит слова Шибановой «РИА Новости».

Напомним, за последние сутки среди спортсменов, тренеров и других членов делегаций было выявлено 55 новых случаев заболевания.

По одной замене уже были вынуждены сделать фигуристы, где сдавшего положительный тест еще в России Михаила Коляду заменил Евгений Семененко, а также биатлонистки, лишившиеся по той же причине Валерии Васнецовой уже в Пекине. 3 февраля в олимпийскую столицу прибыла призванная ее заменить Евгения Буртасова.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.