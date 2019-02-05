Антон Шипулин: Всей душой болею за «Автомобилист», в этом сезоне парни просто красавцы

Биатлон 05 февраля 2019 14:31 Источник: КХЛ

Олимпийский чемпион Антон Шипулин прокомментировал свое участие в конкурсе буллитов в перерыве матча «Авангард» - СКА (2:0).

- Ваш соперник в конкурсе буллитов Александр Легков признался, что в детстве занимался хоккеем. А вы часто встаёте на коньки?

- Я хоккеем не занимался никогда. Скажу больше, сегодня, наверное, всего десятый раз, когда я встал на коньки. Обычно играю только раз в год, когда у нас в Екатеринбурге проходит благотворительный матч. Коньки ещё что-то более-менее схожее с лыжами, а вот клюшка и шайба для меня совсем непривычно.

- Но вы наверняка готовились к сегодняшнему конкурсу буллитов?

- О чём вы говорите, я только полтора часа назад узнал, что буду принимать в нём участие (улыбается)! Мы с Сашкой Легковым очень хорошо дружим и с утра были на одном мероприятии. После чего ехали в машине на встречу, но она отменилась. И тогда Саша сказал, что мы поедем на хоккей, пробьём по буллиту и посмотрим красивый матч.

- Не расстроились поражению в серии буллитов?

- Я же знаю, что Саша лучше меня стоит на коньках. Поэтому был готов к такому исходу.

- Может, вместо клюшки вам нужно было брать винтовку?

- Тогда Сашка либо убежал, либо проиграл.

- За кого болеете в КХЛ?

- Я всей душой болею за «Автомобилист», который прославляет наш город. В этом сезоне парни просто красавцы! - приводит слова Легкова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что символическое вбрасывание перед началом этой встречи совершил двукратный победитель Лиги чемпионов Жозе Моуриньо.