Антон Шипулин: Всей душой болею за «Автомобилист», в этом сезоне парни просто красавцы

Олимпийский чемпион Антон Шипулин прокомментировал свое участие в конкурсе буллитов в перерыве матча «Авангард» - СКА (2:0).
- Ваш соперник в конкурсе буллитов Александр Легков признался, что в детстве занимался хоккеем. А вы часто встаёте на коньки?
- Я хоккеем не занимался никогда. Скажу больше, сегодня, наверное, всего десятый раз, когда я встал на коньки. Обычно играю только раз в год, когда у нас в Екатеринбурге проходит благотворительный матч. Коньки ещё что-то более-менее схожее с лыжами, а вот клюшка и шайба для меня совсем непривычно.
- Но вы наверняка готовились к сегодняшнему конкурсу буллитов?
- О чём вы говорите, я только полтора часа назад узнал, что буду принимать в нём участие (улыбается)! Мы с Сашкой Легковым очень хорошо дружим и с утра были на одном мероприятии. После чего ехали в машине на встречу, но она отменилась. И тогда Саша сказал, что мы поедем на хоккей, пробьём по буллиту и посмотрим красивый матч.
- Не расстроились поражению в серии буллитов?
- Я же знаю, что Саша лучше меня стоит на коньках. Поэтому был готов к такому исходу.
- Может, вместо клюшки вам нужно было брать винтовку?
- Тогда Сашка либо убежал, либо проиграл.
- За кого болеете в КХЛ?
- Я всей душой болею за «Автомобилист», который прославляет наш город. В этом сезоне парни просто красавцы! - приводит слова Легкова пресс-служба КХЛ.
Добавим, что символическое вбрасывание перед началом этой встречи совершил двукратный победитель Лиги чемпионов Жозе Моуриньо.