Шипулин – о смерти Ханеволда: Он был одним из моих ориентиров, мечтал биться с ним на одной трассе

Известный российский биатлонист Антон Шипулин отреагировал на печальную новость о кончине легендарного норвежца Халварда Ханеволда. Ранее стало известно, что спортсмен скончался в своем доме. Ему было 49 лет.
«Глубоко подавлен известием о смерти Ханеволда. Когда я был молодым, он был одним из моих ориентиров, в 2010 году для меня, тогда еще пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Играх в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для биатлона, покойся с миром», – написал Шипулин в своем Instagram.
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