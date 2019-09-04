Шипулин – о смерти Ханеволда: Он был одним из моих ориентиров, мечтал биться с ним на одной трассе Норвежец является трехкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира.

Загрузка...

Известный российский биатлонист Антон Шипулин отреагировал на печальную новость о кончине легендарного норвежца Халварда Ханеволда. Ранее стало известно, что спортсмен скончался в своем доме. Ему было 49 лет.

«Глубоко подавлен известием о смерти Ханеволда. Когда я был молодым, он был одним из моих ориентиров, в 2010 году для меня, тогда еще пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Играх в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для биатлона, покойся с миром», – написал Шипулин в своем Instagram.