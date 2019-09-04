Шипулин – о смерти Ханеволда: Он был одним из моих ориентиров, мечтал биться с ним на одной трассе - Советский спорт
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04 сентября 2019 00:40БиатлонГичунцев Артур

Шипулин – о смерти Ханеволда: Он был одним из моих ориентиров, мечтал биться с ним на одной трассе

Норвежец является трехкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира.

Известный российский биатлонист Антон Шипулин отреагировал на печальную новость о кончине легендарного норвежца Халварда Ханеволда. Ранее стало известно, что спортсмен скончался в своем доме. Ему было 49 лет.

«Глубоко подавлен известием о смерти Ханеволда. Когда я был молодым, он был одним из моих ориентиров, в 2010 году для меня, тогда еще пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Играх в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для биатлона, покойся с миром», – написал Шипулин в своем Instagram.

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Я глубоко подавлен известием о смерти Халварда Ханеволда. Когда я был молодым, он был одним из моих ориентиров. В 2010-м году, для меня, тогда ещё пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Олимпиаде в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для мирового биатлона. Покойся с миром. I’m totally devastated after I found out that the legendary Halvard Hanevold passed away at the age of 49. He was one of my role models when I was young and it was a great honor to share the track with him during Vancouver 2010 OG. Great athlete, great person. RIP, Halvard.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

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