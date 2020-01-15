Сборная России выиграла серебро в смешанной биатлонной эстафете на ЮОИ

Во французском Ле Туффе завершилась смешанная эстафета биатлонистов в рамках третьих Зимних юношеских Олимпийских игр. Выиграла командную гонку сборная Италии в составе Мартины Трабукки, Линды Цингерле, Николо Бетемпса и Марко Барале, преодолев четыре этапа за 1 час 10 минут и 55,3 секунды без штрафных кругов и с шестью дополнительными патронами.
Следом за победителями финишировала сборная России, проиграв 44 секунды (1 штрафной круг и 12 дополнительных патронов). За российскую команду выступали Алена Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек.
Бронза досталась сборной Франции, отставшей от итальянцев на 1 минуту и 28 секунд. У Фани Бертран, Леони Жаннье, Тео Гиро-Пуальо и Матье Гарсии на четверых один штрафной круг и 13 дополнительных патронов.
Зимние юношеские Олимпийские игры
Ле Туффе (Франция)
Биатлон. Смешанная эстафета
1. Италия – 1:10:55,3 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов)
2. Россия – 1:11:39,0 (1+12)
3. Франция – 1:12:23,9 (1+13)
4. Чехия – 1:12:57,9 (2+14)
5. Норвегия – 1:13:20,6 (2+16)
6. Польша – 1:13:32,4 (0+13)
7. Германия – 1:14:43,9 (4+10)
8. Украина – 1:14:46,8 (0+10)
9. Казахстан – 1:15:42,3 (1+14)
10. Австрия – 1:16:11,1 (4+18)