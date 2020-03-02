Сегодня в CAS пройдут слушания по допинговым делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS), находящемся в швейцарском городе Цюрих, состоится рассмотрение апелляций бывших биатлонисток женской сборной России Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной – спортсменок обвиняют в нарушении антидопинговых правил.
Отмечается, что данные слушания пройдут 2 и 3 марта и будут недоступны для прессы.
Напомним, что в ноябре 2017 года комиссия МОК аннулировала результаты спортсменок на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи, где они стали серебряными призерками в эстафете, а Вилухина лишилась еще и серебра в спринтерской гонке. Кроме того, они были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.
Апелляцию на это решение российские биатлонистки спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Видеообзор матчей 28-го тура АПЛ, в котором проиграл «Ливерпуль» Лидер премьер-лиги потерпел первое поражение в чемпионате. Смотрите, как это было. 02.03.2020 12:00 Футбол Липкин Антон Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав Александр Мостовой: Бакаев – лучший, Зобнин на подхвате Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил, за счет чего красно-белые в матче 20-го тура РПЛ смогли обыграть «Динамо» (2:0). 29.02.2020 20:00 Футбол Усачев Владислав Семин опять не проигрывает Семаку. Боевая нулевая ничья в Петербурге В матче было мало футбола и много тактической борьбы, а самым ярким эпизодом стало удаление Семина в середине первого тайма. 29.02.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем Квартальнов отказался от Кубка континента. ЦСКА выиграл регулярный чемпионат В последний игровой перед плей-офф день «Ак Барс» отказался от Кубка континента, который завоевал действующий обладатель трофея и Кубка Гагарина ЦСКА. 27.02.2020 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Попа Соболева, штанги Комличенко и предложение из Самары. Главные события тура Самые важные итоги 20-го тура РПЛ в обзоре «Советского спорта». 02.03.2020 11:00 Футбол Безъязычный Алексей Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай