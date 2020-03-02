Сегодня в CAS пройдут слушания по допинговым делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной Результаты российских биатлонисток на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS), находящемся в швейцарском городе Цюрих, состоится рассмотрение апелляций бывших биатлонисток женской сборной России Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной – спортсменок обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

Отмечается, что данные слушания пройдут 2 и 3 марта и будут недоступны для прессы.

Напомним, что в ноябре 2017 года комиссия МОК аннулировала результаты спортсменок на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи, где они стали серебряными призерками в эстафете, а Вилухина лишилась еще и серебра в спринтерской гонке. Кроме того, они были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

Апелляцию на это решение российские биатлонистки спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.