Эксперт: Подписи Родченкова копировали под показаниями по допинговому делу Зайцевой

- Эти изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму - уникальный идентификатор файла. Оба изображения с подписью отчуждаемы, то есть могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные.
Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой, - цитирует ТАСС заместителя руководителя лаборатории Group-IB Сергея Никитина.
В понедельник после первого дня рассмотрения апелляций бывших биатлонисток в CAS о поддельных подписях заявил их адвокат Алексей Панич.
Напомним, что в конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, а их сочинские результаты были аннулированы.
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