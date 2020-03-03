Эксперт: Подписи Родченкова копировали под показаниями по допинговому делу Зайцевой Подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями в деле бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой копировались из другого источника.

- Эти изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму - уникальный идентификатор файла. Оба изображения с подписью отчуждаемы, то есть могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные.

Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой, - цитирует ТАСС заместителя руководителя лаборатории Group-IB Сергея Никитина.

В понедельник после первого дня рассмотрения апелляций бывших биатлонисток в CAS о поддельных подписях заявил их адвокат Алексей Панич.

Напомним, что в конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, а их сочинские результаты были аннулированы.