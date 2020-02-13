Точное попадание! Биатлонисты, встретившие свою вторую половину на трассе

16-Домр-Бьернд_соцсети
16-алимбекова_стрельцов
16-Логинов_соцсети
16-Ханна Эберг-Йеспер Нелин_соцсети
16-Поршневы-соцсети
16-Скардино-Мартин Егер_соцсети
Чемпионат мира по биатлону стартовал накануне Дня всех влюбленных, поэтому мы решили вспомнить пары, которых объединили лыжня и стрельбище.
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