Точное попадание! Биатлонисты, встретившие свою вторую половину на трассе

16-Домр-Бьернд_соцсети

16-алимбекова_стрельцов

16-Логинов_соцсети

16-Ханна Эберг-Йеспер Нелин_соцсети

16-Поршневы-соцсети

16-Скардино-Мартин Егер_соцсети

Чемпионат мира по биатлону стартовал накануне Дня всех влюбленных, поэтому мы решили вспомнить пары, которых объединили лыжня и стрельбище.