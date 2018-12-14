Итоги года. Велоспорт

Велоспорт 14 декабря 2018 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Все, что произошло в велоспорте в 2018-м.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

Велоспорт многолик, поэтому выделять конкретное одно конкретное соревнование и называть его главным будет не совсем правильно. Кто-то обязательно обидится – либо шоссейщики, либо трековики.

Поэтому будет логично, если в шоссе мы назовем главным событием года в совершенно отвязный «Тур де Франс-2018», а в велотреке – чемпионат Европы, который прошел в Глазго в рамках объединенного первенства Европы по летним видам спорта.

«Тур де Франс» по традиции получился очень мощным, как с точки зрения спортивной интриги, так и по количеству скандалов, которые его окружали. Все началось с того, что одного из лучших гонщиков современности британца Криса Фрума не хотели допускать до старта из-за проваленного допинг-теста.

Сам он повышенное содержание сальбутамола в своей пробе объяснил обострением астмы, из-за чего был вынужден принимать этот препарат по назначению врача. Организаторы «Джиро’д’Италия» сразу прониклись сочувствием и даже не думали отстранять Фрума от гонки. Он, кстати, ее уверенно выиграл.

Французы же уперлись, однако Международный союз велосипедистов надавил на них, а Фрум в итоге проехал всю дистанцию и занял третье место. Выиграл же его напарник по «Team Sky» Герайнт Томас. Правда пришлось потрудиться. Например, отражать атаки взбешенных фермеров, которые баррикадировали трассу, и промывать глаза после того, как полиция применяла слезоточивый газ в попытках их разогнать. В общем, было дико и весело. Или просто дико весело.

У трековиков на ЧЕ все было серьезно. Никаких фермеров, никакой полиции, но это логично. В спринтерских дисциплинах здорово проявили себя россияне, в гонках преследования были хороши немцы, британцы, во всем остальном потихоньку насобирали пять золотых голландцы (особенно постарались мужчины), выигравшие за счет этого медальный зачет. Россия с теми же восемью наградами осталась лишь четвертой.

ГЕРОЙ ГОДА

Дарья Шмелева в мире велотрека больше известна как «Карманная ракета». Олимпийская медаль у нее пока всего одна – серебро Рио-2016 в командном спринте, зато наград с чемпионатов мира и Европы – полный сервант.

Европейское первенство минувшего года в Глазго стало для нее мегауспешным. Из Шотландии Дарья вернулась с четырьмя медалями: тремя золотыми и одной бронзовой. Шмелева по традиции выиграла командный спринт в паре с Анастасией Войновой, победив при этом и в одиночном (Войнова стала второй), потом вынесла всех в гите на 500 метров и добыла неожиданную для нее самой бронзу в кейрине.

После этого она приехала в Москву и дала зажигательное интервью «Советскому спорту», в котором рассказала об ужасной логистике в Глазго, отвратительной погоде, восстановлении у подруги на даче и о том, почему она перестала слушать Басту.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Герайнт Томас – капитальный красавчик. Это известно всем. Валлиец - один из самых разносторонне развитых гонщиков мира. Он отличный раздельщик, горняк, хорош на брусчатке. При этом он олимпийский чемпион на треке и победитель большого количества престижных гонок.

Но в его карьере не было реально прорывной победы, которая возводила бы его в ранг «ультратоп». В этом году он ее добился. На сложнейшем «Тур де Франс-2018» ему удалось избежать завалов и непредвиденных потерь времени (тут ему откровенно повезло). При этом Томас грамотно вел борьбу и в ключевые моменты доминировал над своими основными конкурентами.

Его победа абсолютно заслужена. Ведь валлийцу пришлось сражаться с лучшими многодневщиками мира. Задвинуть Фрума – это очень большое достижение.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛИСЬ РОССИЯНЕ?

Кроме успехов наших девушек на треке, вспомнить, к сожалению, нечего. Наш лучший шоссейщик лидер команды «Катюша» Ильнур Закарин провел не самый сильный сезон. Виной тому невезение. Он попадал в завалы, получая травмы и теряя время или просто находился в не самой лучшей форме.

На «Вуэльте Испании» Закарин занял 20-е место, с «Джиро» сошел из-за травмы после падения. «Тур де Франс» Ильнур проехал хорошо, завершив его 9-м в генеральной классификации.

Людей, которые могут встать на его место в случае неудачи, в российском велоспорте просто нет. А что делать? Надо растить. Это уже задача на новый 2019-й.

Мужчины-трековики, к сожалению, провалились в Глазго, не выиграв вообще ничего. Мы очень надеялись на Дениса Дмитриева и выступление наших ребят в командном спринте, но не получилось.