Состоялся первый семейный велофестиваль Gran Fondo FEST при поддержке проекта «Спорт - норма жизни»

Велопраздник прошел на автодроме Moscow Raceway недалеко от подмосковного Волоколамска и запомнился своими многочисленными активностями для детей и взрослых, показательными выступлениями велоэкстрима и, конечно же, массовыми заездами любителей велоспорта.

Гонка в Волоколамске стала второй в серии заездов «Гран Фондо» в этом году - сезон открылся в подмосковном Дмитрове, но в формате семейного велофестиваля проводится впервые.

Организаторы заездов сфокусировали свое внимание именно на семейном досуге, прежде всего обеспечили вниманием самых юных посетителей фестиваля. На территории стартового городка была размещена площадка для детей с игровой зоной, аниматорами, различными конкурсами. Этим дело не ограничилось: юных гонщиков пригласили на старт. Они по-взрослому сделали круг, а некоторые два по кольцу автодрома при очень теплой поддержке родителей, бабушек, дедушек, всех тех, кто пришел за них поболеть!

К слову сказать, такой детский старт - первый для «Гран Фондо». И сразу успех - дистанцию осилили более 150 юных гонщиков от трех лет! Организаторы постоянно расширяют количество форматов гонки, привлекая в массовый спорт новых участников.

Увеличение количества регулярно занимающихся спортом граждан - одна из основный задач в повестке дня в нашей стране и «Гран Фондо» вносит свой вклад, делая удобные форматы гонок вместе с проектом «Спорт - норма жизни».

Не только дети стартовали впервые, но и начинающие спортсмены, которые смогли проверить свои силы на 10-километровой дистанции. Эта дистанция становится частью «Гран Фондо наравне с основными - на 30, 60 и 90+ километров. Теперь сказать, что гонка не по плечу, будет значительно сложнее - предусмотрены старты абсолютно для всех владельцев велосипедов со шлемом. Да, еще понадобится медицинская справка. Без нее к заезду не допустят - безопасность и здоровье участников превыше всего!

Основная «фишка» «Гран Фондо» в целом и прошедшего велофестиваля в частности - это полная поддержка любителей спорта и активного образа жизни, создания условий для комфортной и безопасной езды. Принцип соревновательности присутствует, но точно не является ключевым. Наряду с теми, кто стремится показать лучшее время и установить рекорд скорости, стартуют желающие проехать дистанцию неспешно с семьей или друзьями.

Важно, что окрестные дороги и отрезок Волоколамского шоссе, ставшие составной частью дистанции, были закрыты для регулярного движения автотранспорта на время велогонки.

Велофестиваль Gran Fondo FEST лишний раз доказывает, что спорт может быть в радость. Организаторы спортивного праздника постарались сделать все, чтобы этот солнечный воскресный день надолго остался в памяти всех участников и зрителей.

Ключевой частью заездов стал оживленный стартовый городок, о котором мы уже упоминали в связи с зонами отдыха и активностей. Здесь же расположилась точка сбора, место регистрации и получения стартовых номеров участниками. В шаговой доступности - пункты питания и стационарные технические службы.

Яркий, пестрящий разноцветными спортивными одеждами велогонщиков городок стал неофициальным форумом для встреч с друзьями, общения, обмена мыслями, шутками и впечатлениями.

Отдельных слов заслуживает стартовая позиция заездов. Участники уходили на дистанцию с главного стартового коридора автодрома Moscow Raceway с машиной сопровождения и другими атрибутами профессионального велоспорта, а их с высоких трибун громко поддерживали болельщики! Не случайно спортсмены отмечали именно эмоциональную составляющую начала гонки.

«Долгое время занималась бегом, но только бегать - это скучно, - отметила участника заезда Наталья Николаева. - Вот уже два года, как села на велосипед и ни о чем не жалею. Всегда есть возможность поменять одну тренировку на другую. Велосипед - это чудесно. Особенно когда на скорости летишь с горки! Такой драйв! На «Гран Фондо» участвую уже в третий раз. Появились друзья и знакомые. Всегда рады видеть друг друга на заездах. Трасса в Волоколамске - зацепила. Место шикарное. Трасса, окрестности - все на высоте. Старт непосредственно на автодроме я запомню очень надолго, это как вишенка на великолепном торте».

На протяжении всего пути гонщиков поддерживали медицинские и технические службы, а выданный каждому участнику специальный чип позволил зафиксировать итоговое время прохождения дистанции максимально точно. Всех финишеров по окончании гонок ждал приятный бонус в виде уникальной памятной медали.

В заездах в этот день поучаствовали более 1500 велогонщиков, в их числе телеведущий Иван Ургант, актёр Артем Михалков, сыровар Олег Сирота. В разные годы в заездах принимали участие известные спортсмены: Александр Легков, Алексей Ягудин, Глеб Гальперин, Александр Михайлин и другие.

«Несмотря на то, что для Gran Fondo Russia текущий сезон является шестым по счёту, в Волоколамске состоялся дебютный Велофестиваль в таком формате, - поделилась впечатлениями организатор Светлана Коршунова. - Хочу сказать, что по итогу его проведения в восторге остались как участники, так и организаторы. С особой гордостью отмечу тот факт, что мы впервые провели детский «Гран Фондо», в заездах которого приняли участие мальчики и девочки с трёх до семнадцати лет. Детские заезды сопровождались невероятной атмосферой, которую создавали в стартовом и финишном створе родители, друзья, бабушки и дедушки. В целом же, формат Велофестиваля, который подразумевает активные выходные всей семьёй, себя полностью оправдал. Конечно, нельзя не отметить локацию. Автодром Moscow Raceway – это очень атмосферное место с идеальной трассой. Это то, что нужно для большой велопрогулки, с которой и берёт начало движение «Гран Фондо».

Можно утверждать, что «Гран Фондо» – одна из самых популярных в мире серий шоссейных гонок – нашла своих почитателей и в нашей стране. С 2016 года количество участников и география заездов постоянно увеличивается. И если в дебютный 2016 год гонки проходили в подмосковных Яхроме и Сорочанах, то в календаре на 2021 год значатся аж 8 мест в различных регионах России: Дмитров, Волоколамск, Поленово/Серпухов, Суздаль, Новокузнецк, Выборг, Тула и Руза. Организаторы выбирают локации исходя из туристической привлекательности. Гонки по живописным трассам сочетают в себе все лучшее от велогонки и прогулки.

Собственно, «Гран Фондо» и расшифровывается как «большая велосипедная прогулка». Основной посыл: в заезде может принять участие любой желающий.

Именно такие массовые, безопасные для участников старты «для здоровья и души» с технической и медицинской поддержкой на всем протяжении дистанции, с точками питания и широкой развлекательной программой разрушают закоренелые мифы о том, что шоссейные велогонки - это только для профи.

Вы владелец годного велосипеда, шлема, а заряд бодрости тянет попробовать новую спортивную активность? Значит, у вас есть различные варианты физкультурного досуга, которые рекомендует проект «Спорт - норма жизни», и «Гран Фондо» - один из них!