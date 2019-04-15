Победитель этапа «Тур де Франс» Пантано отстранен из-за допинга

Положительный допинг-тест спортсмен сдал во внесоревновательный период 26 февраля 2019 года. В 2016 году Пантано выиграл один из этапов «Тур де Франс».
«Гонщик вправе запросить вскрытие пробы В», — говорится в пресс-релизе организации.
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