В международный пул допинг-тестирования входят 43 российских велосипедиста - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 15:29ВелошоссеСпирин Дмитрий

В международный пул допинг-тестирования входят 43 российских велосипедиста

В апрельский пул допинг-тестирования Международного союза велосипедистов (UCI) входят 43 представителя России.

Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе UCI.

Согласно информации, предоставленной Международным союзом велосипедистов, в настоящее время в пул тестирования UCI входит 1171 велосипедист. Наибольшее представительство в нем имеют Франция (140 человек), Италия (131) и Бельгия (130).

В число россиян, включенных в пул тестирования, входят не только спортсмены, выступающие в гонках на шоссе или треке. Под контролем международных антидопинговых органов находится лидер сборной России по маунтинбайку Ирина Калентьева, выигравшая бронзу на Играх-2008 в Пекине.

В международный пул допинг-тестирования также вошли чемпионы мира по велогонкам на треке Анастасия Войнова, Денис Дмитриев и Дарья Шмелева, лидер российской национальной команды на шоссе Ильнур Закарин.

30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
20/04 09:10Хоккей
«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются провалом«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 2:1. Таким образом, «Торонто» повёл в серии — 3-2. И теперь «Кленовые листья» в шаге от выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
20/04 16:01Хоккей
"Вашингтон", ты-то хоть не вылети! Овечкин поможет (мы точно знаем)!Пятый матч между "Вашингтоном" и "Каролиной" пройдет уже 21 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
20/04 01:45Хоккей
«Идем по пути ЦСКА – возьмем Кубок через год». Эмоции игроков «Авангарда» после поражения в финалеЭмоции хоккеистов омского клуба после поражения в финале Кубка Гагарина.
20/04 01:00Хоккей
Дмитрий Чернышенко: Победа сильнейшего в равных условиях – цель КХЛПрезидент КХЛ - о финале Кубка Гагарина.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/04 01:36Хоккей
ЦСКА титаническим трудом взял Кубок Гагарина. Сил радоваться практически не осталось (ВИДЕО)Все эмоции игроков ЦСКА в одном материале. Мамин счастлив, Сорокин шутит, Попов отмолчался, а Карнаухов – волкодав!
20/04 15:40Футбол
Галаджан забил после ошибки Песьякова. Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 23-го тура чемпионата России.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
20/04 14:55Футбол
Владимир Быстров: Я – за интригу. Поэтому «Краснодар» должен победитьБывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» считает предстоящий матч команд определяющим на данном этапе.
20/04 07:58Хоккей
Как ЦСКА отметил победу в Кубке Гагарина. И что еще произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
20/04 00:50Хоккей
Игорь Есмантович: В следующем сезоне ЦСКА будет еще сильнееПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович после вручения Кубка Гагарина рассказал о победе и перспективах чемпионской команды.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
20/04 02:00Хоккей
Александр Крылов: Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его!Председатель совета директоров «Авангарда» – о финале, будущем Ильи Михеева и связи с Омском.
20/04 13:01Футбол
Руслан Нигматуллин: Семин попробует использовать отсутствие ФернандесаОжиданиями от дерби «Локомотива» и ЦСКА поделился бывший вратарь этих клубов.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
Новости
16:25 Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ
16:18 Футбол Валерий Карпин: В плане настроя вопросов нет
16:18 Теннис Медведев проиграл Лайовичу в полуфинале турнира в Монте-Карло (видео)
16:13 Футбол Главный тренер «Спартака» обратился к болельщикам
16:08 Футбол «Парма» сыграла вничью с «Миланом»
15:58 Футбол «Сочи» обыграл «Чертаново» и вышел на второе место в первенстве ФНЛ
15:58 Футбол «Оренбург» на своем поле разгромил «Ростов»
15:47 ММА Бойцов UFC проверили на знание школьной программы (видео)
15:41 Олимпиада Британские спортсмены пропустили 224 допинг-теста в период с 2010 по 2014 год
15:35 Футбол «Ротор» уступил «Армавиру», прервав беспроигрышную серию в ФНЛ
15:29 Велошоссе В международный пул допинг-тестирования входят 43 российских велосипедиста
15:25 Футбол «Локомотив» анонсировал матч с ЦСКА ремейком заставки сериала «Молодой папа»
15:20 Футбол Владимир Быстров: Просто хочется, чтобы Кокорина и Мамаева отпустили
15:14 Хоккей Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа против Швейцарии
15:12 Футбол «Динамо» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд
15:09 Футбол Владимир Быстров: Игра в Краснодаре - если не за чемпионство, то за зону Лиги чемпионов
15:01 Хоккей Новый рекорд Кубка Гагарина: средняя посещаемость
14:59 ММА Ученик Лечи Курбанова выступит на чемпионате мира «Бои по правилам TNA»
14:58 ММА Брандао проведет бой против Хелда на турнире ACA 96
14:58 Фигурное катание Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика