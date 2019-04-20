В международный пул допинг-тестирования входят 43 российских велосипедиста В апрельский пул допинг-тестирования Международного союза велосипедистов (UCI) входят 43 представителя России.

Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе UCI.

Согласно информации, предоставленной Международным союзом велосипедистов, в настоящее время в пул тестирования UCI входит 1171 велосипедист. Наибольшее представительство в нем имеют Франция (140 человек), Италия (131) и Бельгия (130).

В число россиян, включенных в пул тестирования, входят не только спортсмены, выступающие в гонках на шоссе или треке. Под контролем международных антидопинговых органов находится лидер сборной России по маунтинбайку Ирина Калентьева, выигравшая бронзу на Играх-2008 в Пекине.

В международный пул допинг-тестирования также вошли чемпионы мира по велогонкам на треке Анастасия Войнова, Денис Дмитриев и Дарья Шмелева, лидер российской национальной команды на шоссе Ильнур Закарин.