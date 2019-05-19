Московский Велофестиваль стал рекордным по посещаемости

Праздник начался с легендарной велогонки «Садовое кольцо» – заезда на время для спортсменов-любителей разного уровня подготовки. После гонки полный круг по Садовому кольцу проехала колонна велолюбителей.

На проспекте Академика Сахарова участников и гостей праздника ждала обширная развлекательная программа – фестиваль еды, тематические мастер-классы, розыгрыши призов и конкурсы от партнеров проекта.

Жители отдаленных районов города и Подмосковья могли бесплатно провезти свой велосипед в электричке. Напомним, что провозить велосипеды бесплатно в пригородных поездах можно с 13 по 26 мая.

В этом году в Москве состоится ещё два крупных велособытия: 13 июля пройдёт Ночной Велофестиваль, а 15 сентября - Осенний.