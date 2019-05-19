Московский Велофестиваль стал рекордным по посещаемости

Праздник начался с легендарной велогонки «Садовое кольцо» – заезда на время для спортсменов-любителей разного уровня подготовки. После гонки полный круг по Садовому кольцу проехала колонна велолюбителей.
На проспекте Академика Сахарова участников и гостей праздника ждала обширная развлекательная программа – фестиваль еды, тематические мастер-классы, розыгрыши призов и конкурсы от партнеров проекта.
Жители отдаленных районов города и Подмосковья могли бесплатно провезти свой велосипед в электричке. Напомним, что провозить велосипеды бесплатно в пригородных поездах можно с 13 по 26 мая.
В этом году в Москве состоится ещё два крупных велособытия: 13 июля пройдёт Ночной Велофестиваль, а 15 сентября - Осенний.
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Приготовьтесь к рубке! Для сборной России настоящий чемпионат мира начнется сегодняСегодня сборная России сыграет шестой матч на ЧМ-2019. Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» - берегись, Швейцария!Сегодня в 21.15 по Москве для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Let's goooal! Сегодня сборная России сыграет пятый матч на ЧМ-2019Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе. Будет интересно: например, нас ждет повторение прошлогоднего финала Швеция – Швейцария. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Как «Урал» вошел в историю, а судья Москалев из нее выпалЮрий Цыбанев – о том, почему каждая команда РПЛ должна взять пример с игры уральцев против «Локо» «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? «Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!»Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.
«Быки» разоружили «Арсенал». «Краснодар» – в Лиге чемпионов!Команда Мурада Мусаева крупно выиграла в Туле и впервые в своей истории сыграет в квалификации главного еврокубкового турнира.
Федор Чалов: После победы над «Ахматом» мы вышли из мини-кризисаПосле матча ЦСКА с «Ахматом», который закончился победой армейцев со счетом 1:0, своими впечатлениями от матча поделились нападающий хозяев Федор Чалов, а также полузащитник ЦСА Иван Обляков. Мистика на ЧМ-2019: гол Италии, гол Манты и сплошные 1:7. Итоги безумной субботы Подводя итоги дня на ЧМ-2019, мы очень порадовались за нашу дрим-тим. Теперь россияне единственные, кто не проигрывал в Словакии ни разу. Надеемся тенденция сохранится до 26 мая. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.