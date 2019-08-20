Глава Федерации велоспорта Украины уволен за хамство в адрес спортсменки Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко уволен со своего поста за некорректные выражения в адрес победительницы Европейских игр-2019 Анны Соловей.

Также функционер угрожал оштрафовать спортсменку и исключить ее из сборной страны.

Соловей выразила недовольство, что после победы Федерация велоспорта поздравила не ее, а главу Киевской городской федерации велоспорта Сергея Мухомора. Александр Башенко пришел в комментарии и написал спортсменке: «Ты зашла на минное поле. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Чего ты хочешь, чтобы я тебя возил? Будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним как звали».

Сегодня за его отставку проголосовали единогласно, сообщают «Буквы».