Гуреева стала чемпионкой мира среди юниорок Россиянка Айгуль Гуреева выиграла гонку с раздельным стартом на юниорском чемпионате мира по велоспорту в Йоркшире.

Загрузка... Результат победительницы – 22:16. Гуреева опередила голландку Ширин Ван Андроой (отставание четыре секунды) и британку Элинор Бэкстедт (+ 11 секунд). Ahead of the Men Junior Individual Time Trial getting underway, catch up on this morning's action here: https://t.co/eQYXCspUrl #Yorkshire2019 pic.twitter.com/iMGhVH6jTY — 🌈 Yorkshire 2019 (@Yorkshire2019) September 23, 2019