Гуреева стала чемпионкой мира среди юниорок - Советский спорт
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23 сентября 2019 17:52ВелошоссеКоноплев Александр

Гуреева стала чемпионкой мира среди юниорок

Россиянка Айгуль Гуреева выиграла гонку с раздельным стартом на юниорском чемпионате мира по велоспорту в Йоркшире.

Результат победительницы – 22:16. Гуреева опередила голландку Ширин Ван Андроой (отставание четыре секунды) и британку Элинор Бэкстедт (+ 11 секунд).

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