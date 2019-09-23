Группа велосипедистов спасла тонущего оленя (видео)

На юге Испании группа велосипедистов спасла от гибели оленя. Спортсмены пытались вытащить животное из водяной западни при помощи веревок, но не получилось, после чего они сделали это голыми руками.
Судя по видео, несколько велосипедистов, вытаскивая животное, упали на землю, но никто не пострадал.
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