Группа велосипедистов спасла тонущего оленя (видео) - Советский спорт
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23 сентября 2019 21:54ВелошоссеГичунцев Артур

Группа велосипедистов спасла тонущего оленя (видео)

Ролик уже собрал почти 3 млн просмотров.

На юге Испании группа велосипедистов спасла от гибели оленя. Спортсмены пытались вытащить животное из водяной западни при помощи веревок, но не получилось, после чего они сделали это голыми руками.

Судя по видео, несколько велосипедистов, вытаскивая животное, упали на землю, но никто не пострадал.

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