UCI будет ждать окончательного решения WADA об исключении России WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

Международный союз велосипедистов (UCI) прокомментировал решение WADA о четырехлетнем отстранении России от крупных международных соревнований.

– Как подписавшая Всемирный антидопинговый кодекс организация, UCI внимательно следит за ситуацией вокруг российской сборной и примет это решение для велоспорта, как только оно станет окончательным. Оно лишит Россию участия в Олимпийских играх и крупнейших турнирах (в том числе и чемпионат мира) в международном спортивном календаре в течение указанного периода, – сообщила пресс-служба UCI.

Также было отмечено, что российским велогонщикам будет необходимо доказать свое право на участие в Олимпиаде и первенствах мира на индивидуальной основе – UCI установит для них индивидуальную процедуру, чтобы получить возможность участвовать на этих турнирах.

Вчера исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.