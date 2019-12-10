UCI будет ждать окончательного решения WADA об исключении России

Международный союз велосипедистов (UCI) прокомментировал решение WADA о четырехлетнем отстранении России от крупных международных соревнований.
– Как подписавшая Всемирный антидопинговый кодекс организация, UCI внимательно следит за ситуацией вокруг российской сборной и примет это решение для велоспорта, как только оно станет окончательным. Оно лишит Россию участия в Олимпийских играх и крупнейших турнирах (в том числе и чемпионат мира) в международном спортивном календаре в течение указанного периода, – сообщила пресс-служба UCI.
Также было отмечено, что российским велогонщикам будет необходимо доказать свое право на участие в Олимпиаде и первенствах мира на индивидуальной основе – UCI установит для них индивидуальную процедуру, чтобы получить возможность участвовать на этих турнирах.
Вчера исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.
Лучшей была «Красная машина» В подмосковных «Лежках» состоялся гала-матч «Красная машина. Связь поколений» с участием игроков национальной сборной, легенд-ветеранов и руководителей хоккейных организаций. 10.12.2019 20:47 Хоккей Домрачев Владислав Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав Владимир Левитин: Гол Облякова засчитан верно, пенальти на Набабкине не было Эксперт по судейству Владимир Левитин подводит итоги 19-го тура РПЛ. 10.12.2019 18:44 Футбол Зибрак Артем Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс Семак в погоне за Газзаевым, а Соболев важнее Дзюбы. Итоги РПЛ после 19 туров В премьер-лиге результат питерцев уже сейчас, по прошествии 19 туров, можно считать выдающимся. 10.12.2019 20:00 Футбол Безъязычный Алексей Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда Российская спортсменка занимает третье место по итогам короткой программы в финале Гран-при. 07.12.2019 09:18 Фигурное катание Киреева Ксения Джошуа вернул титулы, Поветкину дали ничью В Садовской Аравии прошел боксерский вечер, в котором британец Энтони Джошуа взял реванш у мексиканца Энди Руиса, а россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер не выявили победителя. 08.12.2019 03:11 Бокс Усачев Владислав Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай