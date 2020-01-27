Российская велогонщица Шмелева после перелома ребер выступит на чемпионате мира - Советский спорт
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27 января 2020 19:44Велошоссе

Российская велогонщица Шмелева после перелома ребер выступит на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец сообщил, что призер Олимпийских игр Дарья Шмелева сможет выступить на чемпионате мира.

- Даша поедет на чемпионат мира. Посмотрим в каких видах она выступит, думаю, что во всех спринтерских, но приоритет командному спринту, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, что в декабре Шмелева на этапе Кубка мира в новозеландском Кембридже упала во время своего выступления в кейрине и получила множественные переломы ребер.

Чемпионат мира пройдет в Берлине (Германия) с 26 февраля по 1 марта.

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