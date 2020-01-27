Российская велогонщица Шмелева после перелома ребер выступит на чемпионате мира

- Даша поедет на чемпионат мира. Посмотрим в каких видах она выступит, думаю, что во всех спринтерских, но приоритет командному спринту, - приводит слова специалиста «РИА Новости».
Напомним, что в декабре Шмелева на этапе Кубка мира в новозеландском Кембридже упала во время своего выступления в кейрине и получила множественные переломы ребер.
Чемпионат мира пройдет в Берлине (Германия) с 26 февраля по 1 марта.
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