Российская велогонщица Шмелева после перелома ребер выступит на чемпионате мира Главный тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец сообщил, что призер Олимпийских игр Дарья Шмелева сможет выступить на чемпионате мира.

- Даша поедет на чемпионат мира. Посмотрим в каких видах она выступит, думаю, что во всех спринтерских, но приоритет командному спринту, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, что в декабре Шмелева на этапе Кубка мира в новозеландском Кембридже упала во время своего выступления в кейрине и получила множественные переломы ребер.

Чемпионат мира пройдет в Берлине (Германия) с 26 февраля по 1 марта.