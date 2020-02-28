Шейн Перкинс: Не жалею о решении выступать за Россию Призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Шейн Перкинс рассказал, что не жалеет о решении сменить спортивное гражданство.

- Никаких сожалений. Стоял тогда перед выбором - что-то поменять или закончить, но я всегда был готов бросить вызов самому себе. Это интересный опыт, но ведь еще ничего не закончено (смеется). Идет подготовка к Играм, - цитирует Перкинса «РИА Новости».

Напомним, что Перкинс завоевал бронзовую медаль на лондонской Олимпиаде-2012 года в спринте. Он также является двукратным чемпионом мира (2011, 2012), серебряным (2010) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира.

В августе 2017 года велогонщик принял российское гражданство.