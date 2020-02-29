Войнова выиграла серебро на ЧМ по велотреку в индивидуальном спринте - Советский спорт
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29 февраля 2020 01:40ВелошоссеГичунцев Артур

Войнова выиграла серебро на ЧМ по велотреку в индивидуальном спринте

Соревнования проходят в Берлине (Германия).

Россиянка Анастасия Войнова выиграла серебряную медаль по велоспорту на треке в индивидуальном спринте. Лучший результат показала хозяйка турнира Эмме Хинце.

Среди мужчин по очкам на 40 км отметился стал новозеландец Корбин Стронг. Виктор Манаков из России финишировал на пятой позиции.

В индивидуальном преследовании сильнее всех оказался итальянец Филиппо Ганна, а россиянин Александр Евтушенко занял 11-е место.

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